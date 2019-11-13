شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعا بعد أربع جلسات من الخسائر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء للمرة الأولى في خمس جلسات، وذلك بالتزامن مع استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وإقبال المستثمرين على المعدن النفيس كملاذ آمن تحوطاً في مواجهة عدم اليقين التجاري.



ومن جانبه، أكد رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في جلسةة استماع أمام الكونجرس على أن البنك المركزي ينوي تثبيت سياسته النقدية إلى حين تقييم أثر قرارات الخفض الثلاثة للفائدة هذا العام على الاقتصاد الأمريكي.

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واستعابت الأسواق ما قاله الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من انتقادات للصين واتهامات لها بالغش وارتكاب ممارسات تجارية غير عادلة مما أثار الشكوك بشأن مدى إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي قابل للاستدامة.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:26 بتوقيت جرينتش عند 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.7% إلى 1463.3 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1467.9 دولار وأقل سعر عند 1456.4 دولار.