شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار بعد تصريحات "باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار على نحو إيجابي خلال تعاملات الأربعاء بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي أمام الكونجرس الأمريكي في جلسة استماع حول السياسة النقدية.



وأفاد "باول" بأن البنك المركزي لا ينوي تعديل سياسته النقدية بخفض أو رفع معدل الفائدة في الوقت الحالي مشيرا إلى أنه سيقيم قراررات الخفض الثلاث هذا العام وأثرها على الاقتصاد.



وكانت بيانات حكومية قد أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% في أكتوبر/تشرين الأول، وهي أكبر زيادة في سبعة أشهر.

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وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن الصين خدعت وتلاعب بالاتفاقيات التجارية مع الوللايات المتحدة على مدار سنوات طويلة منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001.



ومع ذلك، أعرب "ترامب" عن تفاؤله بشأن التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي مع بكين قريبا.



وعلى صعيد التعاملات، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:19 بتوقيت جرينتش عند 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.