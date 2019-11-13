شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاحتياطي الاتحادي": نحتاج لتقييم أثر قرارات الفائدة على الاقتصاد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن البنك المركزي لا يعتزم تعديل أو تغيير سياسته النقدية في الوقت القادم طالما واصل الاقتصاد الأمريكي نموه بالوتيرة الحالية.



ويرى "باول" أن قرارات البنك المركزي بخفض الفائدة ثلاث مرات آخرها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي كانت داعمة للاقتصاد.

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وأوضح في جلسة استماع للإدلاء بشهادته أمام لجنة مشتركة بالكونجرس الأمريكي أن الاحتياطي الاتحادي يعتزم التوقف والإبقاء معدلات الفائدة الحالية دون تغيير إلى حين تقييم القرارات الأخيرة وأثرها على الاقتصاد.



وشدد على أن وتيرة النمو الاقتصادي الحالية معتدلة وأن سوق العمل لا يزال قويا كما أن معدل التضخم سوف يتجه صعودا نحو المستهدف المحدد عند 2%.



وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" جدد انتقاداته أمس للاحتياطي الاتحادي واتهمه بالتسبب في أضرار على التنافسية نتيجة إبطائه من وتيرة خفض الفائدة.