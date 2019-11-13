شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من غرفة الجلود يزور مركز الصناعات الجلدية بالعاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد من غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، اليوم الأربعاء، مركز الصناعات الجلدية المتطورة فى العاشر من رمضان يعتبر ثاني أكبر مدينة للجلود بالشرق الأوسط، ويصل مساحته أكثر من 187 ألف متر مربع، ومقسمة لأكثر من 113 مصنعًا، بمساحات متقاربة لا تقل عن 600 متر لكل مصنع.

وقال يحيى زلط رئيس صناعات الجلود المتطورة، إن الوفد ابدى اعجابه بطلاب المدرسة الثانوية الفنية في مركز صناعة الجلود، اللذين بدأوا العمل على الماكينات لإنتاج وجه الحذاء، وذلك للحد من استيراده.

وأضاف زلط لـ"الخليج 365"، أن طلاب المدرسة الثانوية الفنية والتى تمت الموافقة على إنشائها فى مركز الجلود، سيتمكنون خلال أشهر من الإنتاج بشكل أوسع خلال الشهر، مشيرًا إلى أن عدد أيام عمل الطلاب داخل الورش والمصانع 4 أيام مقابل ويومان فقط داخل المدرسة.

وأوضح رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة، أن هذه المدرسة ستسقبل العام القادم قرابة 1200 طالب سيكون منهم 400 داخل المدرسة و800 طالب بمصانع مركز صناعات الجلود المتطورة.

أشار إلى أن هناك 5 ماكينات ضخمة تم تصنيعها بمصانع الإنتاج الحربى، وبدأت العمل الفعلى فى المركز، لافتًا إلى التركيز على تصنيع العدد الأكبر من ماكينات تصنيع الأحذية فى مصر بدلاً من استيرادها.



جولة غرفة الجلود بمركز الصناعات الجلدية

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زيارة وفد غرفة الجلود لمركز الصناعات الجلدية



وفد غرفة صناعة الجلود