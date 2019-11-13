شكرا لقرائتكم خبر عن سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 92 سنتا ليسجل 14ر64 دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر برمیل النفط الكویتي 92 سنتا لیبلغ 14ر64 دولار في تداولات یوم امس الثلاثاء مقابل22ر63 دولار في تداولات یوم امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكویتیة.
وفي الاسواق العالمیة انھت عقود خام القیاس العالمي مزیج برنت جلسة التداولات منخفضة 12 سنتا لیبلغ عند التسویة 06ر62 دولار للبرمیل وانخفضت عقود خام القیاس الأمريكي غرب تكساس الوسیط 6 سنتات لیسجل عند التسویة 80ر56 دولار للبرمیل.
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