شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تتوقع مستوى قياسى لإنتاج الغاز والطلب عليه فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فى تقرير توقعاتها للمدى القصير اليوم الأربعاء إن إنتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعى الجاف سيزيد إلى أعلى مستوياته على الإطلاق مسجلا 92.13 مليار قدم مكعبة يوميا فى 2019 من مستوى قياسى عند 83.80 مليار قدم مكعبة يوميا العام الماضي.
ويزيد أحدث توقع للعام 2019 عن التقدير السابق للإدارة الصادر فى أكتوبر تشرين الأول وكان يبلغ 91.63 مليار قدم مكعبة يوميا.
توقعت إدارة المعلومات أيضا ارتفاع استهلاك الولايات المتحدة من الغاز إلى أعلى مستوياته على الإطلاق ليبلغ 85.10 مليار قدم مكعبة يوميا فى 2019 من مستوى قياسى عند 82.50 مليار قدم مكعبة يوميا العام الماضي.
كان توقع تقرير أكتوبر لحجم الطلب فى 2019 عند 84.25 مليار قدم مكعبة يوميا.
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