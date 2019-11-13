شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن راشد فارس إماراتى بدرجة ولى عهد دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوافق اليوم، عيد ميلاد حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد أل مكتوم ولى عهد دبى والذى ولد عام 1982 .

يشغل حمدان العديد من المناصب منه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهو الابن الثاني لمحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى.

تتلمذ على يدي والده محمد بن راشد آل مكتوم، حيث استقى منه أسس مميزات القائد والرؤية الإستراتيجية كما أنه يصطحبه في معظم جولاته وزياراته ولقاءاته الخاصة والرسمية على المستويين المحلي والخارجي، كما تلقى دراسته الثانوية في مدرسة راشد الخاصة للبنين في دبي.

سافر إلى بريطانيا، ليدرس في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية وتخرج منها عام 2001، وإضافة إلى دراسته العسكرية حصل على عدد من الدورات التدريبية الاقتصادية المتخصصة في كلية لندن للاقتصاد وكلية دبي للإدارة الحكومية.

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وبتاريخ 9 سبتمبر 2006 أصدر محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي مرسوماً أميرياً بتعيينه رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبتاريخ 1 فبراير 2008 أصدر محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي مرسوماً أميرياً بتعيينه ولياً لعهد دبي.

وبحسب المعلومات المتداولة عنه فهو فارس وله العديد من الإنجازات الرياضية حيث حصد الميدالية الذهبية في البطولة الأولمبية للالعاب الآسيوية، حصل على كأس رئيس الدولة للفروسية عام 2008، ومن هواياته الأدب والشعر.

كما يشهد الكثير من المناسبات الحفلات والمهرجانات كما يشرف على افتتاحها.

وفى يناير 2019 ، منحج حمدان بن راشد جائزة التميز لنجم مصر والعرب محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الانجليزى.