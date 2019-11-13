شكرا لقرائتكم خبر عن الخزانة الأمريكية: عجز الميزانية بلغ 134 مليار دولار فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء إن عجز ميزانية حكومة الولايات المتحدة بلغ 134 مليار دولار فى أكتوبر، أول شهور السنة المالية الجديدة.
وبالمقارنة، كان عجز الميزانية 100 مليار دولار فى الشهر ذاته من العام الماضي، وفقا لبيان الميزانية الشهرى الصادر عن الخزانة.
كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا عجزا قدره 133 مليار دولار للشهر، وبلغت الإيرادات غير المعدلة 246 مليار دولار الشهر الماضي، منخفضة ثلاثة بالمئة عن أكتوبر 2018، فى حين بلغت النفقات غير المعدلة 380 مليار دولار، مرتفعة ثمانية بالمئة مقارنة بالشهر نفسه قبل عام.
تنتهى السنة المالية للحكومة الأمريكية فى سبتمبر من كل عام، وكانت السنة المالية 2019 شهدت اتساع العجز إلى 984 مليار دولار، الأكبر فى سبع سنوات، وذلك نتيجة لقرار إدارة ترامب خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومى.
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