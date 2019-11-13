شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 13-11-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 13-11-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وتراجع رأس المال السوقى بنحو 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 730.176 مليار جنيه.

إيقاف تداول 5 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً. إيقاف تداول 5 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وجاءت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصرية للأقمار الصناعية-نايل سات، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، القاهرة للدواجن، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل.

البورصة تخسر 2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وتراجع رأس المال السوقى بنحو 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 730.176 مليار جنيه. البورصة تخسر 2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وتراجع رأس المال السوقى بنحو 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 730.176 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 111.6 مليون ورقة مالية بقيمة 610.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.1 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.62% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23%، والعرب على 7.38% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.60% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.39%.

ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 531 ألف جنيه، 25.1 مليون جنيه، 55.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 35.7 مليون جنيه، 15.2 مليون جنيه، 30.3 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 14607 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2110 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 17449 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 5435 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 547 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1451 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.99% ليغلق عند عند مستوى 464 نقطة.

وارتفعت أسهم 54 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 81 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

نتائج أعمالأعلن عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائجها المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019، وشهدت أغلب النتائج تحقيق أرباح قوية. نتائج أعمالأعلن عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائجها المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019، وشهدت أغلب النتائج تحقيق أرباح قوية.

وأفصح عدد من البنوك، منها إعلان البنك المصرى لتنمية الصادرات عن صافى أصول بلغت 54.8 مليار جنيه فى 30 سبتمبر لعام 2019 مقابل 50.8 مليار جنيه بزيادة مقدارها 4 مليارات جنيه بنسبة زيادة 8%، وبلغت قيمة صافى القروض والتسهيلات والخصم 24.6 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 25.2 مليار جنيه بإجمالى تراجع مقداره 536 مليون جنيه، وبلغت قيمة ودائع العملاء مقدار 42.2 مليار جنيه مقارنة بقيمة 40.1 مليار جنيه بزيادة مقدارها 2.1 مليار جنيه.

وبلغ صافى أرباح البنك المصرى لتنمية الصادرات من أول يوليو لعام 2019 وحتى 30 سبتمبر لعام 2019 مبلغ 275.4 مليون جنيه مقابل صافى ربح 302 مليون جنيه بتراجع مقداره 27.5 مليون جنيه.

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فيما بلغ صافى أصول مصرف أبو ظبى الإسلامى 7.3 مليار جنيه فى 30 سبتمبر لعام 2019 مقابل 56.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 15%، وبلغت قيمة صافى القروض والتسهيلات والخصم 30 مليار جنيه بإجمالى نمو مقداره 5.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة 24%، وبلغت قيمة ودائع العملاء مقدار 47.8 مليار جنيه بزيادة مقدارها 7.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 20%.

وبلغ صافى أرباح مصرف أبو ظبى الإسلامى عن الفترة المالية 30 سبتمبر لعام 2019 مبلغ 967 مليون جنيه بزيادة قدرها 335 مليون جنيه بنسبة نمو 53%.

أما بنك قناة السويس حقق صافى ربح بلغ 364 مليون جنيه خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية سبتمبر لعام 2019 مقابل صافى ربح بلغ 330.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.

بينما حقق بنك كريدى أجريكول مصر صافى ربح بلغ 1.9 مليار جنيه عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019 مقابل 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.

أما على مستوى الشركات، تحولت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية إلى الخسائر، إذ حققت صافى خسائر بلغ 58.1 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 مقابل صافى ربح بلغ 58.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، وبلغ حجم إيرادات النشاط نحو 6.518 مليار جنيه مقابل 6.205 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 5%.

وارتفعت إيرادات شركة أوراسكوم للتنمية بنسبة 39,4٪ لتصل إلى 3,3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2019 مقابل 2,4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2018، وارتفع مجمل الربح بنسبة 6,5% لتصل إلى 996,8 مليون جنيه خلال الفترة، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 6,7٪ لتصل إلى 1.1 مليار جنيه مقابل 987,5 مليون جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2018.

كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك بشكل ملحوظ بنسبة 27,2% لتصل الي 1,2 مليار جنيه مصري مقابل 953.2 مليون جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2018، وارتفعت صافي أرباح الفترة بنسبة 82,9٪ لتصل إلى 501,2 مليون جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2019 مقابل 274,1 مليون جنية خلال التسعة أشهر من عام 2018.

وحققت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية صافى أرباح خلال الفترة أول يوليو لعام 2019 وحتى 30 سبتمبر لعام 2019 وبلغت 31.8 مليون جنيه مقابل 253.1 مليون جنيه.

وحققت شركة التوفيق للتأجير التمويلى-أيه تى ليس، صافى ربح بلغ 52 مليون جنيه بعائد يقترب من 30% على رأس المال بنهاية العام المالى 2019، وهو ما يعد من أعلى العوائد فى صناعة التأجير التمويلى، وارتفع إجمالى الأصول بنسبة 12.92% فى الربع الثالث من العام المالى 2019 مقارنة بالربع الثالث من العام السابق.

المصرية للمنتجعات السياحيةاشترى مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، 3.2 مليون سهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، بالبورصة المصرية، كما اشترى مجلس إدارة شركتى سى أى كابيتال القابضة ومصر لصناعة الكيماويات، 105 ألف سهم، 15 ألف سهم، على التوالى، وذلك بحسب تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة. المصرية للمنتجعات السياحيةاشترى مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، 3.2 مليون سهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، بالبورصة المصرية، كما اشترى مجلس إدارة شركتى سى أى كابيتال القابضة ومصر لصناعة الكيماويات، 105 ألف سهم، 15 ألف سهم، على التوالى، وذلك بحسب تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة.

كما اشترى مساهم رئيسى بالشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، 37.6 ألف سهم، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 1000 سهم، فيما باع مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية 1.8 مليون سهم.