شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يمحو خسائره ويتحول إلى الارتفاع..و"برنت" يعود أعلى 62 دولارا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم ماحية الخسائر التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، وذلك في انتظار بيانات المخزونات الأمريكية.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بشكل إيجابي بحلول الساعة 17:45 بتوقيت جرينتش عند 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.4 نقطة.



وتلاشى تأثير تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الهجومية ضد الصين مع التركيز على إشارته إلى قرب التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي.

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وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات مخزون النفط في الولايات المتحدة، في حين ستصدر البيانات الرسمية غدا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 17:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 57.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 57.4 دولار وأقل سعر عند 56.2 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.9% إلى 62.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.6 دولار وأقل سعر عند 61.2 دولار.