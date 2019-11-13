شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي يرتفع بأكثر من 1% بعد قرار غير متوقع من البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزلندي أمام العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم عقب قرار غير متوقع من البنك المركزي بتثبيت معدل الفائدة.



وأبقى البنك المركزي على الفائدة عند 1.00% دون تغيير على عكس توقعات أشارت إلى أنه كان ينوي خفضها بنحو 25 نقطة أساس إلى 0.75%.



ورأى البنك المركزي ضرورة الإبقاء على سياسته النقدية الحالية إلى حين وضوح الرؤية على الساحة العالمية خاصة فيما يتعلق بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد صرح أمس بأن الصين غشت بلاده على مدار سنوات طويلة منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001.



وألقى باللوم على رؤساء أمريكا السابقين في التهاون مع الصين في ممارساتها التجارية غير العادلة، ومع ذلك، فإنه يتوققع قريبا التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي مع بكين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 0.6408، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6417 وأقل سعر عند 0.6328.