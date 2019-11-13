خدمات الاكتتاب عن طريق مصرف الإنماء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قدم مصرف الإنماء حزمة من الممكنات في إدارة عملية الاكتتابات، والتي تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وذلك من خلال إتاحة تحديث معلومات المكتتب وعائلته من خلال تطبيق الإنماء للأجهزة الذكية أو بواسطة إنترنت الإنماء أو بزيارة أقرب فرع من فروع مصرف الإنماء، ولمن ليس لديهم حساب جاري فقد أتاح المصرف خدمة فتح الحساب الجاري آلياً دون الحاجة لزيارة الفرع، كما أنه مكّن من فتح المحافظ الاستثمارية دون زيارة الفرع أو تقديم أي مستندات.

وفيما يتعلق بطرق وآلية الاكتتابات، فقد أتاح المصرف الاكتتاب عن طريق تطبيق الإنماء للأجهزة الذكية، أو من خلال إنترنت الإنماء، أو هاتف الإنماء المجاني 8001208000 أو من خلال أجهزة مصرف الإنماء للصرف الآلي ATM، أو بزيارة أقرب فرع من فروع المصرف، وللشركاء الراغبين في الحصول على تمويل للاكتتابات فقد تفرد مصرف الإنماء بإتاحة التمويل لأي مكتتب لديه رصيد مخصص للاكتتاب يساوي خمسون ألف ريال أو أكثر، مع خيارات متعددة لفترات السداد، علماً بأن موافقة تمويل الاكتتاب "فورية" عند التقديم، ويتم تقديم طلب التمويل من خلال تطبيق الإنماء للأجهزة الذكية "متوفر في جميع متاجر التطبيقات الذكية" أو من خلال زيارة موقع مصرف الإنماء www.alinma.com أو بزيارة أقرب فرع من فروع المصرف، وتأتي قنوات المصرف الإلكترونية تمكيناً لشركاء المصرف من مواطنين سعوديين وخليجين ومقيمين ممن لديهم حسابات بمصرف الإنماء، تسهيلاً لهم لمن يكونون خارج المملكة أثناء وقت طرح الاكتتابات.

ومما يجدر ذكره بأن مصرف الإنماء يمتلك بنية تقنية حديثة، مكنته من تقديم خدمات مصرفية فريدة ومميزة وعالية الجودة على الصعيدين المحلي والعالمي، وقد دشن المصرف مؤخراً فرعه الرقمي الأول والذي يعد أكبر وأكثر الفروع الرقمية تكاملاً على مستوى المنطقة، كما أسس شركة مستقلة، متخصصة في صناعة التقنيات المالية "الفنتك"، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات المالية المعاصرة لشركاء الإنماء.