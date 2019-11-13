شكرا لقرائتكم خبر عن «فينترسهال دِيا» تعتزم تأسيس وجود قـوي في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تشارك فينترسهال دِيا، شركة الغاز والنفط الأوروبية، في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، لتسليط الضوء على أنشطتها في الإمارات، إضافة إلى أحدث التقنيات والخبرة الهندسية التي تطبقها في أبوظبي وشتّى أنحاء العالم، والتي تعكس شعار «صنع في ألمانيا».
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته فينترسهال دِيا بحضور وسائل إعلام محلية وعالمية، قال ماريو ميهرن، الرئيس التنفيذي للشركة: منذ مشاركتنا في النسخة السابقة 2018 لهذا المعرض والمؤتمر، أظهرنا التزامنا تجاه منطقة الشرق الأوسط من خلال شراكتنا بحصة في امتياز غَشَا، أكبر حقول الغاز والمكثفات التي لم يتم تطويرها في دولة الإمارات. وتمتلك فينترسهال دِيا حصة 10% في الامتياز لمدة 40 سنة، إلى جانب كل من «أدنوك» (55%)، و«إيني» الإيطالية (25%)، و«أو إم في» النمساوية (5%)، و«لوك أويل» الروسية (5%).
ويُعَدّ مشروع امتياز غَشَا من المجالات الحيوية التي تبرع فيها فينترسهال دِيا؛ حيث يصفه ميهرن بقوله: إنه لمشروع من المشاريع المعقدة فنياً، حيث يضم حقول غاز عالي الحموضة في بيئة بحرية حساسة. مضيفاً: نوظف في هذا المشروع جميع إمكاناتنا؛ من معارفنا التقنية إلى إرثنا الممتد على مدار أربعين عاماً في إنتاج الغاز الحامض بشكل آمن في ألمانيا.
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