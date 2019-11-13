تكريم الجهات الابتكارية في قطاع النفط والغاز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

شهدت الأمسية الأولى لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) إقامة حفل عشاء؛ لتكريم الفائزين بجوائز «أديبك»؛ وذلك في منتجع جزيرة سانت ريجيس جزيرة السعديات؛ حيث جمع 800 من قادة قطاع النفط والغاز.

واحتفى حفل جوائز «أديبك» بالشركات والجهات المبتكرة التي تعمل منذ الآن على جعل قطاع النفط والغاز جاهزاً للمستقبل؛ وذلك في ظلّ تركيز الحدث هذا العام على الحاجة إلى دمج التقنية.وأبهرت إنجازات الجهات الفائزة بجوائز «أديبك» لجنة تحكيم ضمّت خبراء مرموقين .

واشتملت قائمة الجهات الفائزة بجوائز «أديبك» في الفئات الستّ على أفضل الأبحاث التي قادت إلى فتوح علمية للعام: شركة أرامكو السعودية وأنظمة الأجهزة اللاسلكية.

أفضل مشروع تقني مبتكر للعام: شركة أرامكو السعودية.أفضل مشروع للتحول الرقمي للعام: شركة تنمية نفط عُمان، و«إنوفيتك»، لنجاحها في إحداث التحول الرقمي في الآبار والخزانات وإدارة المنشآت عبر النظام «نبراس».

أفضل مشروع في المساهمة الاجتماعية والمحتوى المحلي للعام: شركات «بورياليس» وبروج و«نوفا للكيماويات».أفضل مشروع في مجال التنوع والشمول في قطاع النفط والغاز للعام: شركة أدنوك - الإمارات.

أفضل إنجاز لمهني شاب للعام: إيرين لوك سو مي من شركة «بتروناس» - ماليزيا.

كما أعلنت جوائز «أديبك» عن جائزة متميزة، وهي الجائزة الفخرية، التي مُنحت ل بوب دادلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريتيش بتروليوم؛ تقديراً لجهوده القيادية ومساهمته الفاعلة في قطاع الطاقة.