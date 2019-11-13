شركات محلية لــ الخليج: متفائلون بأداء القطاع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد وعدنان نجم

أكد عدد من المسؤولين في شركات طاقة وصناعات محلية تفاؤلهم بالقطاع في الإمارات وإمكانات النمو التي توفرها الاستثمارات الكبيرة في الطاقة والصناعات المتعلقة بالقطاع على مستوى أبوظبي ودولة الإمارات عموماً، مؤكدين أن مشاركتهم في معرض «أديبك» هدفه الوصول إلى العملاء والاطلاع وعرض أحدث التقنيات والتكنولوجيات المتطورة في مجالات عملها.

وأفاد زهير شحادة مدير عام شركة أبوظبي لخدمات حقول النفط، أن حجم أعمال الشركة يفوق المليار درهم في الوقت الراهن، موضحاً أن الشركة وقعت مؤخراً اتفاقية مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية العليا؛ من أجل توسعة المصنع التابع لها ليصل إلى 130 ألف متر مربع. وذكر أن الشركة تدعم قطاع الحفر والإنتاج بمجموعة من المعدات الصناعية، إضافة إلى تقديم خدمات الصيانة والإصلاح.

كشف شحادة عن أن الشركة تمكنت من الفوز مؤخراً بمشروع بقيمة تفوق ال3 مليارات درهم لتنفيذ مشاريع تتبع مجموعة أدنوك لتوريد أنابيب النفط في مختلف حقول النفط التابعة لها. وأشار إلى أن جناح الشركة يضم تحت مظلته 7 شركات عالمية من بريطانيا وأمريكا وفرنسا.

دراجون أويل

من جهته، أفاد علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل»، أن الشركة تمكنت خلال العام الحالي من مضاعفة حجم إنتاج الآبار التي تتولى تطويرها، ليصل إلى 140 ألف برميل من النفط في العام الجاري. وقال الجروان: «يبلغ حجم إنتاجنا في الوقت الراهن 75 ألف برميل في تركمانستان، و 60 ألف برميل في أحد حقول خليج السويس في مصر، إلى جانب إنتاج 7000 برميل من حقل الفيحاء في العراق، وبذلك أصبحنا شركة قوية وقادرة على تعزيز تواجدها في مجال النفط على المستوى الإقليمي والدولي».

وأضاف الجروان: «تكتسب مشاركتنا في «أديبك 2019» أهمية كبيرة؛ وذلك للالتقاء بالمشاركين والشركات، و التواصل معهم بصدد التعاون المستقبلي، والاطلاع على ما يجري في سوق النفط والغاز، ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي».

وذكر أن الشركة تبحث في الوقت الراهن عدداً من الفرص في بعض الدول؛ حيث توجد امتيازات استكشاف في مصر والجزائر، إلى جانب امتياز تقييم في تونس، إلى جانب تقييم فرص في عدد من الدول. وأوضح أن حجم أعمال الشركة وميزانيتها التشغيلية والاستثمارية تصل في الوقت الراهن إلى 1.5 مليون دولار.

علي وأولاده للنفط

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في المقابل، أفاد ربيع المخللاتي مدير عام مجموعة علي وأولاده للنفط أن حجم أعمال الشركة في الوقت الراهن بلغ 260 مليون درهم. وذكر المخللاتي ل ”الخليج 365” أن الشركة تواصل مشاركتها في معرض «أديبك 2019» كونها إحدى الشركات التي تركز على استثماراتها وأعمالها في أبوظبي ودولة الإمارات.

وقال: إن الاكتشافات الجديدة التي أعلنت عنها مجموعة «أدنوك» عززت من مكانة الإمارات في مجال النفط والغاز ورفعت من ترتيبها العالمي، ويوجد في الوقت الراهن 91 حفارة نفط تعمل في الحقول البرية والبحرية، ومع الاكتشافات الجديدة سيزيد عدد هذه الحفارات بنسبة 60%، عن العدد الموجود وهذا الأمر سيصب في مصلحة الشركات الوطنية التي تتعامل مع شركة «أدنوك».

وأضاف: نتعاون مع مجموعة «أدنوك» في مجال الخدمات والإنشاءات وتوريد المعدات المستخدمة في الحفر والإنتاج، ونتوقع أن يتضاعف حجم أعمالنا مع الإعلان عن الاستكشافات الجديدة الأمر الذي سيزيد من حجم الإنتاج.

مجموعة المسعود

وكشف وائل الأشقر مدير قسم المشاريع والخدمات الهندسية في مجموعة المسعود عن حصول المجموعة على ثلاثة مشاريع؛ لمعالجة النفط من شركة أدنوك، وأضاف: تم الحصول على عقد آخر من شركة أرامكو السعودية منذ 5 أشهر، وقسم المشاريع في مجموعة المسعود يتفاوض مع عدد من شركات النفط في عُمان؛ للحصول على عقود أخرى. وأبدى الأشقر في حديث ل«الخليج» تفاؤلاً في آفاق العمل في قطاع النفط والغاز والطاقة في الإمارات؛ وذلك بعد إعلان أدنوك عن مشاريع ضخمة جديدة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وإطلاقها لمؤشر خام موربان لتسعير النفط، وهو ما سيزيد من النشاط والأعمال في قطاع النفط والغاز، وينعكس على حجم أعمال شركات القطاع الخاص التي تعمل في هذا المجال. وكشف الأشقر عن نمو حجم أعمال مجموعة المسعود في مجال قطاع النفط والغاز خلال العام الحالي إلى 10%، وتوقع أن ينمو حجم الأعمال والاستثمار خلال العام المقبل بأكثر من 10%.

واستعرض قسم المسعود للمشاريع والخدمات الهندسية أحدث حلوله التكنولوجية في مجال الطاقة على هامش مشاركته للسنة ال21 على التوالي في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك).

مرجان الصناعية

وأوضح محمد عبدالله الفهيم مدير إدارة التطوير في مجموعة الفهيم أن شركة مرجان للإنماء الصناعي التابعة للمجموعة تشارك للمرة الخامسة في فعاليات معرض أديبك 2019، موضحاً أن اعمال الشركة شهدت نمواً تماشياً مع توجهات أدنوك في تطوير قطاع النفط والغاز عبر تنفيذ مزيد من عمليات التنقيب والإعلان عن استكشافات بترولية جديدة عززت من مكانة أبوظبي والدولة في قطاع النفط عالمياً.

وذكر أن الشركة تشارك ضمن جناح يضم 6 من شركائها الاستراتيجيين من بريطانيا وهولندا والهند، موضحاً أن المعرض يعتبر فرصة مهمة لبحث فرص التعاون مع الشركات الإقليمية والعالمية وعقد شراكات استراتيجية في هذا الشأن.

وأوضح الفهيم أن الشركة تركز في عملياتها على دولة الامارات وتدرس عدداً من الفرص في قطاع النفط والغاز.