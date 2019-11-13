شكرا لقرائتكم خبر عن بلتون يوصى بشراء المجموعة المالية هيرميس بقيمة عادلة 23.60 جنيه للسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصى بنك الاستثمار بلتون، بشراء سهم المجموعة المالية هيرميس، بقيمة عادلة 23.60 جنيه للسهم، من سعر حالى 18.98 جنيه.

وأصدرت المجموعة المالية هيرميس نتائج أعمال قوية عن الربع الثالث من 2019، مع ارتفاع الأرباح بنسبة 34% مقارنة بالربع الثالث من 2018 و 18% مقارنة بالربع الثانى من 2019 مسجلة 358 مليون جنيه.

وأرجع بلتون، فى تقرير بحثى، أسباب نمو أرباح هيرميس، بدعم من أعمال الخدمات المالية غير المصرفية القوية إلى جانب الأداء القوى من قطاعى بنك الاستثمار والسمسرة، أما على أساس ربع سنوي، كان النمو مدعماً فى الأساس من بنك الاستثمار، فى حين تراجعت أعمال الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 7% على أساس ربع سنوى إثر ضعف الأرباح من شركة تنمية - ذراع التمويل متناهى الصغر لدى المجموعة المالية هيرميس- مما أدى لتسجيل المجموعة المالية هيرميس صافى ربح فى أول 9 أشهر من 2019 بواقع 1,034 مليون جنيه، بارتفاع 45% على أساس سنوى.

وأضاف أن بنك الاستثمار ساهم بنسبة 75% من إيرادات المجموعة المالية هيرميس مسجلاً إيرادات بنحو 876 مليون جنيه فى الربع الثالث من 2019 بنسبة نمو 20% على أساس سنوى، بنسبة نمو 20% على أساس ربع سنوى، مع تسجيل قطاع السمسرة - وهو أكبر مساهم فى الإيرادات هذا الربع من العام - ارتفاع بنسبة 33% على أساس سنوى ونسبة نمو 7% على أساس ربع سنوى فى الإيرادات وصولاً إلى 319 مليون جنيه بفضل الإيرادات القوية من مصر والمملكة العربية السعودية والخدمات الأخرى، يليه قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب من حيث زيادة المساهمة فى الإيرادات مع ارتفاعه بنسبة 154% على أساس ربع سنوى فى الربع الثالث من 2019 مسجلاً 170 مليون جنيه، بفضل الأداء المتفوق على أساس ربع سنوى، مع إغلاق 8 صفقات، بما فيها طرح شركة فورى.

وتابع رغم ذلك، انخفضت إيرادات بنك الاستثمار بنسبة 15% على أساس سنوى نتيجة قوتها فى فترة المقارنة، فى الوقت نفسه، أظهرت قطاعات إدارة الأصول والاستثمار المباشر لدى المجموعة المالية هيرميس تراجعاً فى الإيرادات التشغيلية بنسبة 29% على أساس سنوى و 14% على أساس ربع سنوي.

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وأشار إلى ارتفاع مساهمة إيرادات الخدمات المالية غير المصرفية من إجمالى إيرادات المجموعة إلى 25% فى الربع الثالث من 2019 مقارنة بـ 23% فى الربع الثالث من 2018 مسجلة 299 مليون جنيه، فضلاً عن ذلك، انخفضت ربحية الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 31% على أساس ربع سنوى، رغم ارتفاعها بنسبة 22% على أساس سنوى، مسجلة صافى ربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بنحو 69 مليون جنيه فى الربع الثالث من 2019 نتيجة التراجع الطفيف فى إيرادات شركة تنمية على أساس ربع سنوى وسط ارتفاع تكلفة المخاطر بنحو 100 نقطة أساس.

وعلى أساس سنوى، جاء نمو الإيرادات مدعماً بالأداء القوى لشركة تنمية، حيث ارتفع بنسبة 52% على أساس سنوى مسجلاً 252 مليون جنيه، كما أظهرت أعمال التأجير التمويلى تراجعا فى الأرباح بنسبة 8% على أساس سنوى.