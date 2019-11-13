شكرا لقرائتكم خبر عن "كاش لس بلس" راعى رسمى لمؤتمر ملتقى التأمين "رانديفو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أمسية بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء احتضنت شركة "كاش لس بلس"، المتخصصة فى تقديم خدمات الدفع الكترونى وخدمات التحصيل، الوفود المشاركة فى ملتقى التأمين "رانديفو" الذى انطلق فى الحادى عشر من الشهر الجارى، واختتم فعالياته اليوم. أعلنت "كاش لس بلس" خلال هذا التجمع الضخم الذى ضم عدد من رجال التأمين فى مصر، والمنطقة، عن خططها التوسعية المقررة خلال الفترة القادمة للسوق المصرية.

وضم الملتقى تمثيل نحو 300 شركة، ومظلة تأمينية متخصصة، ومشاركة قرابة 30 دولة، برعاية وزارة قطاع الأعمال والهيئة العامة للرقابة المالية، استهدفت "كاش لس بلس" خلال مشاركتها فى الملتقى بطرح إسهاماتها فى سوق التأمين. واستعراض رؤيتها حول كيفية تقليل الفجوة بين الإقبال على الحماية التأمينية، بما لا يتعارض مع التنسيق ودعم الجهود المشتركة على المستوى الإقليمى والعالمى، للارتقاء بصناعة التأمين وإعادة التأمين المصرية.

وكانت شركة "كاش لس بلس" قد أعلنت فى وقت سابق عن توقيع اتفاقية تعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى والإدارة العامة لنظم المرور، لميكنة المرور وعملية تحصيل قيمة وثائق التأمين الإجبارى للمركبات المصدرة الكترونيا، وذلك تحت مظلة الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية.

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وحضر الملتقى والدكتور محمد معيط وزير المالية، اللواء محمود عيسى ممثلا عن السيد محافظ البحر الأحمر، والدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، والسيد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، والسيد باسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، وممثل عن الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.