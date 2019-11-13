شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية يفتح باب الاشتراك فى الشُعب العامة بعد توقها منذ 2008 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى، فتح باب الاشتراك والانضمام للجمعيات العمومية لعدد 17 شعبة عامة منها 14 شعبة تم انتهاء دوراتها، و3 شعب تم استصدار قرار وزارى لها، ولم يتم تشكيلها لعدم اكتمال النصاب القانونى.

وقال بيان للاتحاد، إن هذه الخطوة تأتى بعد تجميد أعمال الشعب العامة فى اتحاد الغرف التجارية منذ عام 2008 عقب انتهاء فترتها القانونية 4 سنوات، مشيرا إلى أن فتح باب الاشتراك يستمر لمدة شهر خلال الفترة من الأربعاء 20 نوفمبر حتى 19 ديسمبر 2019.

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وتابع البيان، يشمل القرار الشعب التى انتهت دوراتها ومنها العامة للأسمدة والمواد البترولية والمستوردين والملابس الجاهزة و مراكز الاتصالات والمصدرين ومواد البناء والبقالة والمواد الغذائية والأقطان والمخابز والأدوية ومستحضرات التجميل والاستثمار العقارى والمستثمرين والبصريات والشعب التى تم استصدار قرار وزارى لها، والتى لم يتم تشكيلها الشعبة العامة للفرانشيز ومستخلصى الجمارك والسياحة والقرى السياحية.