شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة سوق المال السعودية توافق على استحواذ "الأحساء" على أسهم السلام للخدمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن الموافقة على طلب شركة الأحساء للتنمية، زيادة رأس مالها من 490 مليون ريال سعودى إلى 737.3 مليون ريال سعودى، وذلك عن طريق إصدار 24.7 مليون سهماً عادياً‏ لغرض الاستحواذ على جميع أسهم شركة السلام للخدمات الطبية.

وألزمت هيئة السوق المالية السعودية، فى بيان اليوم الأربعاء، الشركة بنشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال شركة الأحساء للتنمية قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، ويجب أن يحتوى تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التى يحتاج مساهمو الشركة إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم فى التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.

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وحذرت الهيئة، الشركة من اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ودراسة محتواه، قد ينطوى على مخاطر عالية، لذا فإنه يجب على المساهم الاطلاع على تعميم المساهمين ودراسته بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت، وفى حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين، فإنه يفضل استشارة مستشار مالى مرخص له.

وذكرت يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لزيادة رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى زيادة رأس المال للغرض المذكور، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على زيادة رأس المال يعنى أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.