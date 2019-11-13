شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم السعودية بنسبة 0.61% بالختام بضغوط هبوط قطاع الإعلام والترفيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.61% خاسراً 48.79 نقطة ليغلق عند مستوى 7932.52 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 17.49% خاسراً 1208.78 نقطة ليغلق عند مستوى 5703 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 119.7 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 29 شركة، فيما تراجعت 155 شركة.

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وتراجع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.27%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.51%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.48%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.45%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.36%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.34%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.26%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.19%.

وجاء سهم "الخزف السعودى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.84%، ثم فيبكو نسبة 3.01%، ثم تعليم ريت بنسبة 2.43%، فيما تصدر سهم "أبو معطى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.98% ثم ثوب الأصيل بنسبة 9.86%، ثم الأسماك بنسبة 6.05%.