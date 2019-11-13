شكرا لقرائتكم خبر عن اكتتاب أرامكو.. ترقب إعلان النطاق السعري الأحد المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت وثيقة استثمارية سعودية، أمس، أنه سيتم الإعلان عن النطاق السعري للاكتتاب في الطرح العام الأولي لسهم "أرامكو السعودية" العملاقة للنفط، الأحد المقبل، والذي سيكون موعداً لانطلاق اكتتاب الأفراد، فيما سيكون الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في الخامس من ديسمبر المقبل.

وقالت نشرة إرشادات مقتضبة بدأت البنوك في إصدارها بالمملكة، إن من المقرر بدء فترة بناء سجل الأوامر لطرح "أرامكو السعودية" اعتبارا من السابع عشر من الشهر الجاري، بحسب العربية نت.

وسيستمر حتى الرابع من ديسمبر المقبل، وعليه سيكون اكتتاب الأفراد بناءً على سعر محدد هو النطاق السعري الأعلى الذي سيتم الإعلان عنه حينها، فيما سينتهي الاكتتاب في الـ28 من الشهر الجاري.

وأشارت تقديرات لسيناريوهات سعرية غير رسمية، إلى احتمالات عدة، منها بلوغ سعر الاكتتاب في سهم "أرامكو" 37.5 ريال (10 دولارات) في حال إذا ما تم احتساب القيمة السوقية لـ"أرامكو" بنحو تريليوني دولار.

فيما تشير توقعات الاحتمال الثاني إلى سعر طرح بقيمة 32.8 ريال (8.7 دولار) إذا تم تقييم القيمة السوقية عند 1.7 تريليون دولار، فيما يذهب الاحتمال الثالث إلى أن يبلغ سعر السهم 28 ريالاً (7.5 دولار) في حالة ما إذا تم تقييم القيمة السوقية عند 1.5 تريليون دولار.

وبينما الاحتمال الرابع يتوقع أن يكون السعر عند 23.4 ريال (6.2 دولار) إذا كانت القيمة السوقية للشركة 1.25 تريليون دولار.

وأخيراً الاحتمال الخامس لوصول السعر إلى 18.7 ريال (5 دولارات) إذا كانت القيمة السوقية للشركة تريليون دولار واحد.

وقالت نشرة أصدرتها شركة "سامبا كابيتال" التي تدير الاكتتاب، عن إرشادات الاكتتاب للطرح العام الأول لأسهم "أرامكو"، حيث أوضحت أن الاكتتاب سيتاح للأفراد بناءً على سعر محدد هو الأعلى للنطاق السعري الذي سيتم إعلانه مع بدء الطرح للأفراد يوم الأحد المقبل.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.

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ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر لها أن البنوك التي ستفوز بدور استشاري في اكتتاب عملاق النفط السعودي أرامكو سوف يكون لها حصة من رسوم قد تصل إلى 450 مليون دولار أمريكي، مما يجعلها واحدة من أكبر الرسوم التي يتم دفعها في اكتتاب عام على مستوى العالم.

وتوقع عدد من المصرفيين المتنافسين على لعب دور في الاكتتاب العام لشركة أرامكو أن تحصل شركة لازارد المحدودة على دور استشاري في الاكتتاب، وذلك بفضل عملها على بيع السندات لاول مرة من قبل أرامكو.

وكانت مصادر قد ذكرت في وقت سابق أن "أرامكو" عيّنت رسميا كلاً من بنك جي بي مورجان ومورجان استانلي واتش اس بي سي كمستشارين ماليين دوليين لإدارة طرح أسهمها للاكتتاب العام.

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