شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف بأرباح "دلقان القابضة" إلى 56 ألف دينار بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة دلقان القابضة، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 1.2% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.
وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، إلى تحقيقها صافي ربح- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 55.9 ألف دينار مقابل ربح بلغ 55.2 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية للشركة إلى 71.9 ألف دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 71.1 ألف دينار خلال الربع المقابل من 2018.
وعلى النحو ذاته، ارتفعت أرباح الشركة بشكل طفيف إلى 174 ألف دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 173 ألف دينار في الفترة المقابل من 2018.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية لفترة التسعة أشهر إلى 216.1 ألف دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 181 ألف دينار خلال الفترة المقابلة من 2018.
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