شكرا لقرائتكم خبر عن "دار الأركان" تدرج صكوكاً في ناسداك دبي بـ600 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أدرجت اليوم الأربعاء بورصة ناسداك دبي صكوكا لشركة دار الأركان للتطوير العقاري، المدرجة بالسوق السعودي بقيمة 600 مليون دولار.

ويهدف إدراج الصكوك لتحفيز ودعم وتشجيع كافة توسعات الشركة في الوقت الجاري وفي الفترات المُقبلة، وبالأخص في تطوير مشاريع المجمعات السكنية المتكاملة في السعودية، وبرج " فلورنس حبي" في قلب الخليج التجاري وسط مدينة دبي، وفقا لبيان صحفي.

ويدعم إصدار هذه الصكوك خطط النمو والتوسع في أعمال ومشاريع دار الأركان الحالية والمستقبلية، عبر تطوير مشاريع المجمعات السكنية المتكاملة في السعودية، إضافة إلى برج " فلورنس حبي" في قلب الخليج التجاري وسط مدينة دبي.

وتضم أصول دار الأركان حوالي 12.4 مليون متر مربع من المشاريع قيد التطوير، وقد سلمت الشركة أكثر من 15,000 وحدة سكنية في السعودية ولديها مخزون أراضي تبلغ قيمته حوالي 17 مليار ريال سعودي.

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وشهدت هذه الصكوك إقبالاً واسعاً تجاوز 2.5 ضعف الحجم المعروض، وحظيت باهتمام بالغ من المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.

ويُعد هذا الإدراج العاشر لدار الأركان منذ عام 2007 والشريحة السادسة ضمن برنامجها الحالي البالغة قيمته 2 مليار دولار، وتبلغ مدة الإصدار خمس سنوات تستحق في شهر فبراير 2025 بعائد قدره 6.75% سنوياً.

وبذلك تصل القيمة الإجمالية لصكوك شركة دار الأركان المدرجة في سوق ناسداك دبي إلى 1.6 مليار دولار، بعد عمليتي إدراج صكوك أجرتها الشركة عامي 2017 و2018 قيمة كل منها 500 مليون دولار.