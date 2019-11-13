شكرا لقرائتكم خبر عن "المعدات القابضة" تتحول للربحية وتُسجل 560 ألف دينار بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة المعدات القابضة، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تحولها لتسجيل الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، إلى تحقيقها صافي ربح- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 559.7 ألف دينار مقابل خسائر بلغت 830.8 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.

ارتفعت الإيرادات التشغيلية للشركة إلى 1.8 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 1.6 مليون دينار خلال الربع المقابل من 2018.

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وعلى النحو ذاته، تحولت الشركة لتسجيل أرباح بلغت 87.1 ألف دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 2 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018.

ويعود سبب تحقيق الأرباح إلى ارتفاع معدل استهلاك المعدات بالمشاريع النفطية، وذلك بالرغم من زيادة التكاليف التشغيلية للمشاريع العاملة بالقطاع النفطي.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية لفترة التسعة أشهر إلى 5.086 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 5.056 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من 2018.