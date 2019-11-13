«وعد الشمال» توفر 4 ملايين برميل وقود مكافئ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل بدأت الشركة السعودية للكهرباء في تشغيل محطة توليد وعد الشمال المركبة، مشيرة إلى أن المحطة وفرت أربعة ملايين برميل من الوقود المكافئ.
وذكرت الشركة أنها استثمرت في محطة وعد الشمال أكثر من 3.75 مليارات ريال، كما استثمرت في إنشاء محطات تحويل وخطوط نقل هوائية وأرضية لإمداد مدينة وعد الشمال ومشروعاتها الصناعية بالطاقة الكهربائية، وتعزيز واستكمال الشبكة الكهربائية في شمال المملكة وربطها مع الشبكة الكهربائية للشركة، ليكتمل بذلك ربط الشبكات الكهربائية بالمملكة كافة.
وتبلغ طاقتها الإنتاجية 1390 ميجاوات، وتضم أربع وحدات غازية (GE) طراز 7FA.05، ووحدة بخارية واحدة (GE) طراز 1D604، وتصل الكفاءة الحرارية 58.9%، والتي تعد الأعلى على مستوى المملكة وتصنف أكبر محطة تعمل بدمج الطاقة الشمسية مع نظام الدورة المركبة، كما أنها أول محطة كهرباء في المملكة، تعمل على الغاز الصخري، وفيها أول توربينة غازية يتم تجميعها في المملكة من قبل شركة «جنرال الكتريك».
وحققت محطة وعد الشمال عددا من الأهداف البارزة والخاصة بنقل التقنيات الحديثة إلى داخل المملكة، والاستفادة من الخبراء الدوليين المشاركين في تصنيع التوربين بتقنية الدورة المركبة، وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية. وتلعب دورا استراتيجيا في الربط الإقليمي مع مصر وأوروبا مستقبلا وتضم أحدث التقنيات.
محطة وعد الشمال
- إجمالي الاستثمار 3.75 مليارات ريال
- طاقتها الإنتاجية 1390 ميجاوات
- تصل الكفاءة الحرارية إلى 58.9%
- تضم 4 وحدات غازية (GE) طراز 7FA.05
- تضم وحدة بخارية واحدة (GE) طراز 1D604
- توفر 4 ملايين برميل وقود مكافئ
- تراعي ظروف المنطقة البيئية
- تقلل الانبعاثات الحرارية
- تدعم توجه المملكة للطاقة المتجددة
- توفر فرص عمل للكوادر الوطنية
- نقل التقنيات الحديثة إلى داخل المملكة
- من أكبر محطات التوليد على مستوى العالم الداعمة للمناطق الصناعية
- أكبر محطة تعمل بدمج الطاقة الشمسية مع نظام الدورة المركبة
- أول محطة كهرباء في المملكة تعمل على الغاز الصخري
- تتضمن أول توربينة غازية مجمعة بالمملكة من قبل «جنرال الكتريك»
- دور استراتيجي للربط الإقليمي مع مصر وأوروبا مستقبلا
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