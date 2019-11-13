شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 13- 11-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 13-11-2019.

إيقاف تداول 5 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وجاءت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصرية للأقمار الصناعية-نايل سات، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، القاهرة للدواجن، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل.





البورصة تخسر 2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وتراجع رأس المال السوقى بنحو 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 730.176 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 111.6 مليون ورقة مالية بقيمة 610.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.1 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.62% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23%، والعرب على 7.38% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.60% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.39%.

ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 531 ألف جنيه، 25.1 مليون جنيه، 55.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 35.7 مليون جنيه، 15.2 مليون جنيه، 30.3 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 14607 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2110 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 17449 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 5435 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 547 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1451 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.99% ليغلق عند عند مستوى 464 نقطة.

وارتفعت أسهم 54 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 81 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة. وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 39.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.98%

- المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بسعر إغلاق 15.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.65%

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- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 6.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.37%

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 21.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.26%

- الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود بسعر إغلاق 1.355 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.75%





وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية للأقمار الصناعية-نايل سات بسعر إغلاق 5.390 دولار بنسبة تراجع بلغت 5.11%

- الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى بسعر إغلاق 7.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.75%

- النعيم القابضة للاستثمارات بسعر إغلاق 0.187 دولار بنسبة تراجع بلغت 3.61%

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 33.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.33%

- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية إغلاق 5.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.12%