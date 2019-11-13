شكرا لقرائتكم خبر عن بوتاجاسكو: افتتاح مستودع جديد لتوزيع البوتاجاز بمدينة العياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المهندس عمرو المتولى، رئيس شركة بوتاجاسكو، احدى شركات قطاع البترول، مستودع توزیع أسطوانات البوتاجاز بمدينة العياط بمحافظة الجيزة، لخدمة أهالى المنطقة والمناطق المجاورة على مساحة تقدر بحوالى 1500 مترمربع وبتكلفة مالية تقدر بحوالى 2 مليون وستمائة ألف جنيه.

تستهدف شركة بوتاجاسكو تحقيق إجمالى مبيعات تقدر بحوالى 42000 أسطوانة شهريا من خلال المستودع الجديد لسد احتياجات المواطنين من أسطوانات البوتاجاز خاصة خلال أوقات ذروة الاستهلاك فى فصل الشتاء.

الجدير بالذكر أن بهذا الافتتاح ارتفع عدد مستودعات البوتاجاز إلى 179 مستودعا موزعين على مختلف محافظات الجمهورية لخدمة المواطنين.

حضر الافتتاح اللواء محمد صلاح ابوهميلة عضو مجلس النواب، ومحمد زين رئيس مجلس مدينة العياط، ومجدى زكريا مدير إدارة التموين بالجيزة.

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