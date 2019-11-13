الاقتصاد

داماك العقارية تحقق 2.8 مليار درهم خلال التسعة شهور الأولى من عام 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة داماك العقارية، عن نتائجها المالية للتسعة شهور الأولى من عام 2019، وسجلت الشركة إيرادات إجمالية بقيمة 2.8 مليار درهم إماراتى، وبلغت قيمة المبيعات المحجوزة للفترة ذاتها 2.4 مليار درهم إماراتى، ووصلت قيمة الربح الإجمالى إلى 838 مليون درهم إماراتى بهامش ربح بلغ 30.3%، وسجلت قيمة إجمالى الأصول 24.5 مليار درهم إماراتى مقارنة بقيمة 25.2 مليار درهم إماراتى حتى 31 ديسمبر لعام 2018، فيما بلغت قيمة الأرباح الصافية 133 مليون درهم إماراتى خلال التسعة شهور الأولى من عامن 2019.

 

وبحسب إفصاح لشركة داماك العقارية، ببورصة دبى، فأن قيمة الدين العام للشركة انخفضت بقيمة 1.5 مليار درهم إماراتى منذ سبتمبر لعام 2018، وبذلك تصبح قيمة الدين العام 4 مليارات درهم إماراتى، فيما بلغت قيمة السيولة النقدية وأرصدة البنوك 5 مليارات درهم إماراتى، أما إجمالى قيمة العقارات المطورة بلغت 10 مليارات درهم إماراتى، فيما استقرت حقوق المساهمين عند 14.2 مليار درهم إماراتى حتى 30 سبتمبر لعام 2019.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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