شكرا لقرائتكم خبر عن داماك العقارية تحقق 2.8 مليار درهم خلال التسعة شهور الأولى من عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة داماك العقارية، عن نتائجها المالية للتسعة شهور الأولى من عام 2019، وسجلت الشركة إيرادات إجمالية بقيمة 2.8 مليار درهم إماراتى، وبلغت قيمة المبيعات المحجوزة للفترة ذاتها 2.4 مليار درهم إماراتى، ووصلت قيمة الربح الإجمالى إلى 838 مليون درهم إماراتى بهامش ربح بلغ 30.3%، وسجلت قيمة إجمالى الأصول 24.5 مليار درهم إماراتى مقارنة بقيمة 25.2 مليار درهم إماراتى حتى 31 ديسمبر لعام 2018، فيما بلغت قيمة الأرباح الصافية 133 مليون درهم إماراتى خلال التسعة شهور الأولى من عامن 2019.
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