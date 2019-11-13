شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تنشر فيلما عن مشروعاتها ومميزات الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تقريرا مصورا عن المنطقة الاقتصادية، باعتبارها من بين أهم المناطق الاقتصادية بالعالم، ومنطقة واعدة تقع على ضفتى قناة السويس وتربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى منطقة صناعية ولوجستية تضم أكبر 6 موانئ بحرية فى مصر.

وتناول التقرير المصور، أهم مشروعات التى تحتويها المنطقة الاقتصادية، ومن بينها المنطقة الصناعية التى تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، ومناطق لوجستية بمساحة 64 ألف كيلو متر مربع، وصناعات ثقيلة ومتوسطة وصغيرة، وشبكات الطرق والمطارات، بالإضافة إلى الاعفاءات الجمركية الممنوحة للمشروعات وزيرو جمارك الممنوحة على المواد الخام، وأيضا المميزات النسبية التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى، مثل حجم السوق المحلى الضخم والأسواق العالمية التى توفرها الاتفاقيات الدولية الموقعة مع الحكومة المصرية.

وشمل التقرير، الإمكانيات التى توفرها المنطقة الاقتصادية لخدمة المستثمرين، منها خدمات الشباك الواحد وأيضا مراكز التدريب عالية المستوى التى توفرها المنطقة مجانا.