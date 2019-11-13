شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: التضخم السنوى بمصر يتراجع لأدنى مستوى له منذ 9 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن التضخم السنوى فى مصر قد تباطأ إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من تسع سنوات فى أكتوبر الماضى، وساهم فى ذلك انخفاض أسعار المواد الغذائية.

وأشارت الوكالة إلى أن فى مصر كان حادا لدرجة أنه انتهى به الأمر إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية.