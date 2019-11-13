شكرا لقرائتكم خبر عن "الناسداك" ينخفض من أعلى مستوياته القياسية على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم في انتظار الأسواق لتصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في شهادته أمام الكونجرس المتعللقة بالسياسة النقدية لا سيما عقب قرار البنك المركزي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بخفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام.



واستوعب المستثمرون تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس والتي هاجم من خلالها الجانب الصيني واتهم بكين بالغش في ممارساتها التجارية مع واشنطن.

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وألقى "ترامب" باللوم على الرؤساء السابقين للولايات المتحدة في تعاونهم مع ممارسات "الصين غير العادلة والتي أضرت بالاقتصاد والعمال الأمريكيين.



وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا بنسبة 0.4% خلال أكتوبر/تشرين الأول، وهي أكبر زيادة في سبعة أشهر.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 43 نقطة) إلى 27647 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 8471 نقطة، في حين انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 3088 نقطة.