شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يرتفع لكنه لا يزال أدنى حاجز 1700 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم على نحو طفيف فيما يشبه التقاط الأنفاس بعد المستويات القياسية التي حققها المعدن في الآونة الأخيرة.



هذا، وتباطأ نمو البلاديوم ولا يزال أدنى حاجز 1700 دولار في ظل عزوف المستثمرين عن المعادن الصناعية نتيجة القلق وعدم اليقين بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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يأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن الصين مارست الغش في العلاقات التجارية مع واشنطن واللوم يقع على رؤساء أمريكا السابقين الذين تساهلوا في مواجهتها.



ومن شأن التوترات في العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم التأثير سلبياً في الطلب على المعادن الصناعية، ومن بينها البلاديم الذي يستخدم في صناعة مكونات داخل السسيارات تقلل انبعاثات العوادم الملوثة للبيئة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للبلاديوم بحلول الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1676.4 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1638.2 دولار وأقل سعر عند 1631.2 دولار.