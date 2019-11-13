شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا يسجل أكبر زيادة في 7 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (أحد معايير قياس التضخم) في الولايات المتحدة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي مسجلا أكبر زيادة في سبعة أشهر، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار البنزين والرعاية الصحية والغذاء.



وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% في الشهر الماضي نتيجة زيادة قوية في أسعار الوقود، وفقا لبيانات حكومية صادرة اليوم، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.3%.



وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين خلال الأشهر الاثنى عشر الماضي إلى 1.8% من 1.7% في سبتمبر/أيلول.



وباستثناء أسعار الطاقة والغذاء – وهي سلع متذبذبة – ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بنسبة 0.2% في الشهر الماضي.