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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض نتيجة عدم اليقين بشأن الملف التجاري..و"برنت" أدنى 62 دولاراً والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم متأثرة بعدم اليقين السائد بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".
ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان معهد البترول الأمريكي عن بيانات غير رسمية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، في حين ستكشف إدارة معلومات الطاقة عن بياناتها الرسمية غدا.
كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلن أمس أنه يتوقع إبرام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي مع الصين قريباً.
ومع ذلك، يشكك المستثمرون في هذا الأمر نتيجة هجومه على الصين واتهاماته لها بالغش في الاتفاقيات التجارية.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض "ويست تكساس" بحلول الساعة 13:27 بتوققيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 56.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 56.8 دولار وأقل سعر عند 56.2 دولار.
وتراجع "برنت" بنسبة 0.7% إلى 61.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.01 دولار وأقل سعر عند 61.2 دولار.
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