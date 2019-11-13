شكرا لقرائتكم خبر عن "يونيكاب للاستثمار" تتحول للخسارة وتتكبد 767 ألف دينار بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة يونيكاب للاستثمار والتمويل، المُعلنة اليوم الأربعاء، تحولاً لتكبد الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي خسائر- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 766.7 ألف دينار مقابل أرباح بلغت 421 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.

وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات التشغيلية للشركة إلى 227.2 ألف دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 153.5 ألف دينار خلال الربع المقابل من 2018.

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وعلى النحو ذاته، تحولت الشركة لتكبد خسائر بلغت 1.3 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 3.5 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018.

ويعود سبب تحقيق الخسائر إلى انخفاض حصة الشركة من نتائج أعمال الشركات الزميلة.

وتراجعت الإيرادات التشغيلية لفترة التسعة أشهر إلى 2.7 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 1.7 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من 2018.