شكرا لقرائتكم خبر عن "منازل العقارية" تُقلص خسائرها بنسبة 77% بالربع الثالث 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة منازل العقارية، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع الخسائر بنسبة 77% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي خسائر- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 42.8 ألف دينار مقابل خسائر بلغت 187.4 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.

وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات التشغيلية للشركة إلى 227.2 ألف دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 153.5 ألف دينار خلال الربع المقابل من 2018.

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وفي المقابل، ارتفعت خسائر الشركة إلى 704.9 ألف دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 651.4 ألف دينار في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 8%.

ويعود سبب زيادة الخسائر إلى انخفاض الإيرادات وزيادة المصروفات.

وتراجعت الإيرادات التشغيلية لفترة التسعة أشهر إلى 483.7 ألف دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 509.4 ألف دينار خلال الفترة المقابلة من 2018.