شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الخليج المتحد القابضة" تتراجع 71% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة الخليج المتحد القابضة، المعلنة اليوم الأربعاء، عن التراجع في الأرباح بنسبة 71% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأعلنت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، عن صافي أرباح- عائد لمساهمي الشركة الأم- بقيمة 0.7 مليون دولار أمريكي، مُقابل صافي أرباح بلغ 2.5 مليون دولار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وأرجعت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع إجمالي الدخل إلى 48.7 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة إجمالي دخل بلغ 44.1 مليون دولار للربع المُقابل من العام 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح- عائد لمساهمي الشركة الأم- بلغت 10.9 مليون دولار أمريكي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 12 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018، بنسبة تراجع بلغ 10%.