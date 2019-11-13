شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الأقساط المُكتسبة تصعد بأرباح "البحرين القابضة" 82% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة البحرين الوطنية القابضة، المعلنة اليوم الأربعاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 82% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأعلنت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، عن صافي أرباح بقيمة 1.8 مليون دينار بحريني، مُقابل صافي أرباح بلغ 975 ألف دينار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى الزيادة في صافي الأقساط المكتسبة وإرتفاع إيراد المحفظة الإستثمارية مع إنخفاض صافي المطالبات المتكبدة.

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وارتفع صافي الأقساط المكتسبة إلى 4.5 مليون دينار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع صافي أقساط مكتسبة بلغت 4.3 مليون دينار للربع المُقابل من العام 2018.

كذلك ارتفع صافي إيراد الاستثمارات بعد خسائر انخفاض القيمة خلال الربع الثالث ليصل إلى 990 ألف دينار بحريني، بالمقارنة مع 527 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، أي بإرتفاع قدره 88%.

هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغت 4.5 مليون دينار بحريني خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 2.9 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.