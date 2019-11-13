شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "دلمون للدواجن" تتراجع 5% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة دلمون للدواجن، المعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع في الخسائر بنسبة 5.4% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.
وأعلنت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، عن صافي خسائر بقيمة 53.9 ألف دينار بحريني، مُقابل صافي خسائر بلغ 57 ألف دينار خلال الربع المُقابل من العام 2018.
وعزت الشركة التراجع في الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض المبيعات إلى 3.6 مليون دينار بحريني لفترة الثلاثة أشهر المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2019 مقارنة بـ 3.9 مليون دينار بحريني للفترة المماثلة من العام السابق.
وارتفعت الخسائر التشغيلية إلى 42.1 ألف دينار لفترة الثلاثة أشهر المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2019 مقارنة بخسارة تشغيلية بلغت 37.7 ألف دينار بحريني للفترة المماثلة من العام السابق.
هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغت 33.5 ألف دينار بحريني خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 426.8 ألف دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر خسائر "دلمون للدواجن" تتراجع 5% بالربع الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.