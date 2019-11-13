أوبك: السعودية أكدت أن طرح أرامكو لن يؤثر على الالتزام باتفاقات المنظمة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أوبك

قال الأمين العام لمنظمة أوبك اليوم الأربعاء إن السعودية، أكبر منتج بالمنظمة، أكدت لها أن إدراج عملاق النفط أرامكو لن يؤثر على دور المملكة داخل أوبك أو التزامها باتفاقات الإنتاج.

وأضاف محمد باركيندو أنه واثق من أن أوبك وحلفاءها، في إطار ما يعرف باسم أوبك+، سيستمرون في اتفاق لخفض الإنتاج في 2020 وإن العوامل الأساسية للاقتصاد العالمي مازالت قوية.

ورجح أن تكون هناك مراجعات بخفض حاد للمعروض في 2020 وبخاصة من الإنتاج الصخري الأمريكي، مضيفا أن بعض شركات النفط الصخري بالولايات المتحدة ستشهد نموا في الإنتاج لن يزيد على حوالي 300 إلى 400 ألف برميل يوميا.