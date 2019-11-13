شكرا لقرائتكم خبر عن سوليدرتى البحرين تعلن ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 23% خلال 9 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة سوليدرتى البحرين، عن تحقيق أرباح صافية فى محفظة المساهمين بلغت 607 ألف دينار بحرينى للثلاثة أشهر المنتهية فى 30 سبتمبر 2019 مقابل صافى أرباح 387 ألف دينار بحرينى عن الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة ارتفاع 57%.

وبلغت صافى أرباح محفظة المساهمين 896,1 مليون دينار بحرينى خلال التسعة أشهر المنتهية فى 30 سبتمبر 2019 مقابل صافى أرباح بلغت 544,1 مليون دينار بحرينى عن الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة زيادة 23%.

وبحسب إفصاح شركة سوليدرتى لبورصة البحرين، بلغ العائد الأساسى للسهم 06.5 فلس خلال الربع الثالث من العام 2019 مقابل 23.3 فلس للفترة المماثلة السابقة فى العام 2018، كما ارتفع العائد الأساسى للسهم ليصل إلى 81,15 فلس فى التسعة أشهر من العام 2019 مقابل 87,12 فلس للفترة المماثلة فى العام 2018، مرجعة التحسن فى صافى الربح إلى تحسن فى إيرادات الاستثمار خلال العام 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2018.

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أما على صعيد صندوق تكافل المشاركين، حققت سوليدرتى فائض بلغ 94 ألف دينار بحرينى مقابل فائض بلغ 123 ألف دينار بحرينى عن الفترة المماثلة للعام السابق، مما يمثل انخفاض بنسبة 24%.

كما حققت سوليدرتى فائض بلغ 108 ألف دينار بحرينى خلال التسعة أشهر المنتهية فى 30 سبتمبر 2019 مقابل فائض بلغ 146 ألف دينار بحرينى عن الفترة المماثلة للعام السابق، مما يمثل انخفاض بنسبة 26%.

فيما يخص اشتراكات التكافل، حققت سوليدرتى اشتراكات إجمالية بلغت 715,6 مليون دينار بحرينى لفترة الثلاثة أشهر المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2019 مقارنة بـ755,6 مليون دينار بحرينى للفترة المماثلة من العام السابق، أى بزيادة قدرها 1 %، فى حين بلغت اشتراكات التكافل 109,22 مليون دينار بحرينى خلال التسعة أشهر المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2019 مقارنة بـ884,21 مليون دينار بحرينى للفترة المماثلة من العام السابق أى بزيادة قدرها 1%.