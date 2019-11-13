سوليدرتى البحرين تعلن ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 23% خلال 9 شهور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة سوليدرتى البحرين، عن تحقيق أرباح صافية فى محفظة المساهمين بلغت 607 ألف دينار بحرينى للثلاثة أشهر المنتهية فى 30 سبتمبر 2019 مقابل صافى أرباح 387 ألف دينار بحرينى عن الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة ارتفاع 57%.
وبلغت صافى أرباح محفظة المساهمين 896,1 مليون دينار بحرينى خلال التسعة أشهر المنتهية فى 30 سبتمبر 2019 مقابل صافى أرباح بلغت 544,1 مليون دينار بحرينى عن الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة زيادة 23%.
أما على صعيد صندوق تكافل المشاركين، حققت سوليدرتى فائض بلغ 94 ألف دينار بحرينى مقابل فائض بلغ 123 ألف دينار بحرينى عن الفترة المماثلة للعام السابق، مما يمثل انخفاض بنسبة 24%.
كما حققت سوليدرتى فائض بلغ 108 ألف دينار بحرينى خلال التسعة أشهر المنتهية فى 30 سبتمبر 2019 مقابل فائض بلغ 146 ألف دينار بحرينى عن الفترة المماثلة للعام السابق، مما يمثل انخفاض بنسبة 26%.
فيما يخص اشتراكات التكافل، حققت سوليدرتى اشتراكات إجمالية بلغت 715,6 مليون دينار بحرينى لفترة الثلاثة أشهر المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2019 مقارنة بـ755,6 مليون دينار بحرينى للفترة المماثلة من العام السابق، أى بزيادة قدرها 1 %، فى حين بلغت اشتراكات التكافل 109,22 مليون دينار بحرينى خلال التسعة أشهر المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2019 مقارنة بـ884,21 مليون دينار بحرينى للفترة المماثلة من العام السابق أى بزيادة قدرها 1%.
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