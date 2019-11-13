شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: الكويت توافق مبدئيا على زيادة واردة الخام بمليون برميل لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مسئول بقطاع البترول ، إن الكويت وافقت بشكل مبدئي على اتفاق زيادة واردات النفط الخام بمعدل مليون برميل شهرياً. وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أنه حاليا يتم مناقشة شروط تلك الزيادة حيث تستورد مصر من الكويت 2 مليون برميل خام شهرياً وحوالي 1.2 مليون طن منتجات بترولية.

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