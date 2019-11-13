شكرا لقرائتكم خبر عن أول ديسمبر المقبل.. انطلاق الدورة 23 من Cairo ICT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT فى دورته 23، فى الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار"The Digital Experience".

ويتمتع المعرض بمكانة إقليمية ودولية مرموقة كونه مصدر الإلهام الأكبر للمهتمين بقطاع التكنولوجيا والاتصالات على مدار أكثر من 20 عاما منذ إطلاقه لأول مرة عام 1996.

ويحظى المعرض باهتمام ورعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى افتتح فعالياته 4 مرات متتالية، وأطلق من خلاله عدة مبادرات محلية وإقليمية لدعم خطط واستراتيجيات التحول الرقمى فى مصر ودول الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشارت الشركة، إلى أن انطلاق النسخة 23 من المعرض فى ديسمبر يؤكد تحول المعرض إلى منصة عالمية تجذب اهتمام جميع الراغبين فى تطوير أعمالهم، وعرض أحدث ما توصلوا إليه من خدمات وحلول وتطبيقات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تشهد دورة هذا العام إقامة المعرض والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا النقل "Trans MEA 2019"، والذى يتطرق لعدة

موضوعات متعلقة بتطوير البنية التحتية للمواصلات والطرق بشكل رقمى، اعتمادا على الذكاء الاصطناعى الذى يدعم فكرة مخاطبة الآلات بعضها البعض دون تدخل من البشر، وفقا للبيان.

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وتشهد دورة 2019 أيضا إقامة المعرض والمؤتمر الدولى للتعليم "LEARN-TECH MEA"، الذى يتناول سبل تطوير منظومة التعليم اعتمادا على الحلول التكنولوجية المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية، بجانب التطرق لأساليب إتاحة التعلم الإلكترونى بتكلفة مناسبة، واستعراض أحدث تقنيات المالتى ميديا المستخدمة فى مجال التعليم.

ويستضيف "Cairo ICT 2019" الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمى "PAFIX" بمشاركة موسعة لمجموعة من البنوك الحكومية والعالمية، لاستعراض حلولهم البنكية المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات، بحسب الشركة المنظمة.

وتتضمن نسخة العام الحالى أيضا، الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر "الأمن والسلامة الدولى DSS" والذى يعقد بحضور نخبة من الخبراء بالمجال الأمنى لمناقشة سبل تعزيز دور التكنولوجيا فى منظومة التأمين الشخصى وتأمين المنشآت.

و سينعقد أيضا هذا العام خلال فعاليات المعرض الدورة الخامسة لمؤتمر المدن والمجتمعات الذكية "Intelli-Cities"، الذى يستعرض أحدث الحلول التكنولوجية التى يتم تطبيقها داخل المجتمعات العمرانية والمنازل.

ويستمر معرض "كايرو آى سى تي" فى دورته الجديدة فى دعم الابداع والابتكار من خلال "ملتقى الابتكار Innovation Arena"، الذى يقام فى نسخته الرابعة، وهى الساحة المخصصة لشباب المبدعين ورواد الأعمال لاستعراض مشروعاتهم المبتكرة.