شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح عدد من الشركات المدرجة ببورصة الكويت أبرزها "أسمنت الكويت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت عدد من الشركات المدرجة ببورصة الكويت، عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019، وحققت أغلب الشركات تراجعاً كبيراً فى الأرباح.

وحققت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل، صافى ربح عن التسعة أشهر الأولى من عام 2019، بلغت 1.3 مليون دينار مقابل 3.8 مليون دينار بنسبة انخفاض 66.32%، كما حققت الشركة صافى ربح بالربع الثالث 407 ألف دينار مقارنة بمبلغ 1.2 مليون دينار بنسبة انخفاض 66.96%.

فيما حققت شركة أسمنت الكويت، صافى ربح عن التسعة أشهر الأولى من عام 2019، بلغت 4.6 مليون دينار مقابل 7.8 مليون دينار بنسبة انخفاض 41%، كما حققت الشركة صافى ربح بالربع الثالث 72.1 ألف دينار مقارنة بمبلغ مليون دينار بنسبة انخفاض 93%.

Advertisements

بينما حققت الشركة الوطنية للتنظيف، صافى ربح عن التسعة أشهر الأولى من عام 2019، بلغت 1.3 مليون دينار مقابل مليون دينار بنسبة انخفاض 31.85%، كما حققت الشركة صافى ربح بالربع الثالث 407 ألف دينار مقارنة بمبلغ 322 ألف دينار بنسبة انخفاض 26.62%.