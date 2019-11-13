بنك قناة السويس يحقق ارتفاعا بنسبة 10% فى صافى أرباحه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن إجمالي ميزانية البنك بلغت حوالي خمسين مليار جنيه في سبتمبر الماضي، بنسبة نمو بلغت 5%، بزيادة قدرها 2.4 مليار جنيه عن شهر ديسمبر العام الماضي" 2018" .
وأضاف رفاعي - في بيان للبنك اليوم الأربعاء، أن البنك حقق نسبة 10% ارتفاعا في صافي أرباحه، ليصل إلى 364 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري "2019 " مقابل 331 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي .
وأشار إلى أن البنك رفع "محفظة القروض" وتسهيلات العملاء بنسبة 9 % ، لتسجل نحو 14.7 مليار جنيه في سبتمبر الماضي ، مقابل 13.5 مليار جنيه في ديسمبر من العام الماضي "2018 "، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14% ، لتصل إلى 44 مليار جنيه في سبتمبر الماضي ، مقابل 6ر38 مليار جنيه العام الماضي.
وأوضح أن البنك حقق ارتفاعا في أرباحه "التشغيلية"، حيث ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 39%، وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 33% مما أدى إلى ارتفاع حقوق الملكية، لتصل إلى3.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي " 2019" .
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