شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام أوبك: طرح أرامكو لن يؤثر على دور السعودية داخل المنظمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، أنه لا يوجد ما يشير إلى ركود لإقتصادى عالمى، وأن العوامل الأساسية لهذا الإقتصاد مازالت قوية، "السلطات السعودية أكدت لنا أن طرح أرامكو لن يؤثر على دور المملكة داخل أوبك باعتبارها أكبر منتج"
وأضاف "باركيندو"، :" من المرجح أن نرى تخفيضات حادة لتقديرات المعروض في 2020 وبخاصة من الإنتاج الصخرى الأمريكى، أرقام الطلب للعام 2020 قد ترتفع".
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