شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للتعليم" تعلن شراء كامل حصص ملاك شركة مدارس الغد بـ36 مليون ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم، عن إبرام اتفاقية شراء كامل حصص ملاك شركة مدارس الغد الأهلية وهى 1200 حصة، والتى تمثل ما نسبته 100% من رأس مال شركة مدارس الغد الأهلية المحدودة مقابل سعر الشراء المتفق عليه والبالغ 36.7 مليون ريال سعودى تقريباً.

وتم تقييم شركة مدارس الغد الأهلية المحدودة باستخدام طرق تقييم مختلفة تعتمد على التدفقات النقدية المخصومة ومكررات الربحية إضافة إلى مكررات الربح قبل خصم المصاريف التمويلية والضرائب والاستهلاك والاطفاء.

وبحسب إفصاح لبورصة السعودية ، تضمن الاتفاقية عدداً من الضمانات والتعهدات المقدمة من البائعين بخصوص الأعمال التجارية لها ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بدقة وصحة المعلومات التى تم تضمينها فى الحسابات والقوائم المالية لشركة مدارس الغد الأهلية وصحة ملكية أصول الشركة، إضافة الى ضمانات أخرى تتعلق بمدارس الشركة وموظفيها وتعويض الشركة الوطنية للتربية والتعليم عن أى التزامات غير مثبتة بسجلات الشركة إضافة الى أى فروقات فى الالتزامات الزكوية للفترة السابقة لتاريخ الإتمام.

كما تخضع الاتفاقية لعدد من الشروط المسبقة التى يجب أن يقوم البائعون باستيفائها قبل مضى 90 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاقية تشمل الحصول على الموافقات النظامية اللازمة بالإضافة الى تقديم البائعين إقرارات ومستندات إضافية للمشترى.

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وتشمل الاتفاقية التزام البائعين بالعمل على أن تحافظ الشركة على ممارسة العمل التجارى فى المسار المعتاد وأن تحافظ على سلامة علاقاتها التجارية الجوهرية مع عملائها ومورديها وموزعيها وفى الحفاظ على تقديم الخدمات الخاصة بمسؤوليها وموظفيها والالتزام بجميع الأنظمة المعمول بها فى المملكة العربية السعودية. ومع عدم الحصر لعمومية ما سبق، يتعهد البائعون بألا تقوم الشركة حتى تاريخ الإقفال بأى من الأعمال المحددة فى الاتفاقية وملحقاتها إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من المشترى.

يذكر أن إيرادات شركة مدارس الغد الأهلية المحدودة للأعوام 2016 و2017 و2018 من واقع القوائم المالية المدققة 28.135 مليون ريال سعودى و28.168 مليون ريال سعودى و26.085 مليون ريال سعودى على التوالى.

كما بلغ صافى الدخل للأعوام 2016م و2017م و2018م من واقع القوائم المالية المدققة 3.940 مليون ريال سعودى و3.836 مليون ريال سعودى و0.193 مليون ريال سعودى على التوالي.