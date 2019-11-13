شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الإدارة: الخليج العربى الليبية تنتج بين 265-290 ألف برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط الليبية، إن الشركة التابعة لمؤسسة النفط الوطنية الحكومية تنتج حاليا ما يتراوح بين 265 ألفا و290 ألف برميل من النفط يوميا.

كان مصدر من قطاع النفط قد قال لرويترز في فبراير إن إنتاج الشركة 314 ألف برميل.