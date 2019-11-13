شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الإماراتي: خام القياس مربان سيدوم لفترة طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الأربعاء، إنه واثق من أن احتياطيات البلاد من خام مربان ستدوم لفترة طويلة وأن مربان سيظل خام قياس للنفط مستقبلا.

وفي حديثه خلال فعالية للقطاع، قال المزروعي أيضا إنه لا يرى تذبذبا كبيرا في العرض والطلب النفطي بسبب المساعي الطيبة لأوبك وأوبك.