شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق المالية السعودية تفرض 40 ألف ريال غرامة على "الوطنية للتسويق الزراعى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرار مجلس الهيئة القاضى بفرض غرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، على الشركة الوطنية للتسويق الزراعى (ثمار) لمخالفتها الفقرة (ج) من المادة الرابعة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة؛ وذلك لعدم إفصاحها عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية فى 30 يونيو لعام 2019 خلال الفترة النظامية المحددة، إذ لم تفضح عن ذلك إلا بتاريخ 10 أكتوبر.

وكان المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، قد تراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.61% خاسراً 48.79 نقطة ليغلق عند مستوى 7932.52 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 17.49% خاسراً 1208.78 نقطة ليغلق عند مستوى 5703 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 119.7 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 29 شركة، فيما تراجعت 155 شركة.

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وتراجع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.27%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.51%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.48%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.45%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.36%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.34%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.26%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.19%.

وجاء سهم "الخزف السعودى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.84%، ثم فيبكو نسبة 3.01%، ثم تعليم ريت بنسبة 2.43%، فيما تصدر سهم "أبو معطى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.98% ثم ثوب الأصيل بنسبة 9.86%، ثم الأسماك بنسبة 6.05%.