شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق المالية السعودية تفرض 40 ألف ريال غرامة على "الوطنية للتسويق الزراعى" والان مع تفاصيل الخبر
وكان المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، قد تراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.61% خاسراً 48.79 نقطة ليغلق عند مستوى 7932.52 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 17.49% خاسراً 1208.78 نقطة ليغلق عند مستوى 5703 نقطة.
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 119.7 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 29 شركة، فيما تراجعت 155 شركة.
وتراجع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.27%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.51%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.48%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.45%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.36%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.34%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.26%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.19%.
وجاء سهم "الخزف السعودى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.84%، ثم فيبكو نسبة 3.01%، ثم تعليم ريت بنسبة 2.43%، فيما تصدر سهم "أبو معطى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.98% ثم ثوب الأصيل بنسبة 9.86%، ثم الأسماك بنسبة 6.05%.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة السوق المالية السعودية تفرض 40 ألف ريال غرامة على "الوطنية للتسويق الزراعى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.